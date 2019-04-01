Договір про дружбу з РФ припинив дію. Фото: Крим.Реалії

https://racurs.ua/ua/n120155-dogovir-pro-drujbu-ukrayiny-z-rosiieu-ostatochno-prypynyv-diyaty.html

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Договір про дружбу та співробітництво України з Російською Федерацією 1 квітня остаточно припинив сою дію.

Документ між країнами передбачав стратегічне партнерство, визнання непорушності існуючих кордонів України та Росії, повагу до територіальної цілісності. Також угода зобов’язувала країни-підписанти не використовувати свою територію на шкоду безпеці один одного.

Договір у 1997 році підписали президент України Леонід Кучма президент Російської Федерації Борис Єльцин. Документ почав діяти з квітня 1999-го року, коли сторони угоди затвердили непорушність кордонів, що існували на момент його підписання. У 2008 році дію угоди було автоматично продовжено.

Нагадаємо, у грудні 2018 року закон щодо припинення договору про дружбу з Росією набув чинності. Верховна Рада 6 грудня минулого року розглядала три законопроекти щодо припинення дії цього договору. Парламентарі 277 голосами підтримали президентський варіант закону. Законопроект № 0206 Петро Порошенко підписав того ж дня.

Після цього Російська Федерація направила Україні дипломатичне звернення. У Москві звинуватили Київ у «наступі на права російськомовного населення», критикували ратифікацію меморандуму щодо підтримки операцій Північноатлантичного альянсу.