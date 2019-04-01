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Офіційні результати виборів станом на 02.00 — лідирує Зеленський

ЦВК порахувала майже 10% протоколів, перемагає Зеленський (ІНФОГРАФІКА)

1 кві 2019, 02:14
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Центральна виборча комісія (ЦВК) опрацювала майже 10% протоколів станом на другу годину ночі 1 квітня.

За даними 9,12% протоколів з усіх виборчих дільниць на виборах перемагає комік Володимир Зеленський. Чинний президент Петро Порошенко йде другим, а Юлія Тимошенко — на третьому місці.

Офіційні результати ЦВК на 02.00 такі:

  1. Володимир Зеленський — 29,48%;
  2. Петро Порошенко — 16,96%;
  3. Юлія Тимошенко — 13,87%;
  4. Юрій Бойко — 11,08%;
  5. Анатолій Гриценко — 6,88%;
  6. Олег Ляшко — 5,77%.

Ці дані підтверджують інформацію соціологів, які сьогодні проводили національний екзит-пол. Його підсумкові дані також фіксують перевагу Зеленського (30,6% голосів). На другому місці Петро Порошенко (17,8%), третя — Юлія Тимошенко (14,2%). У першій п’ятірці також Юрій Бойко (9,7%) та Анатолій Гриценко (7,1%).

Джерело: Ракурс


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