Офіційні результати виборів станом на 02.00 — лідирує Зеленський

https://racurs.ua/ua/n120154-cvk-porahuvala-mayje-10-protokoliv-peremagaie-zelenskyy-infografika.html

Ракурс

Центральна виборча комісія (ЦВК) опрацювала майже 10% протоколів станом на другу годину ночі 1 квітня.

За даними 9,12% протоколів з усіх виборчих дільниць на виборах перемагає комік Володимир Зеленський. Чинний президент Петро Порошенко йде другим, а Юлія Тимошенко — на третьому місці.

Офіційні результати ЦВК на 02.00 такі:

Володимир Зеленський — 29,48%; Петро Порошенко — 16,96%; Юлія Тимошенко — 13,87%; Юрій Бойко — 11,08%; Анатолій Гриценко — 6,88%; Олег Ляшко — 5,77%.

Ці дані підтверджують інформацію соціологів, які сьогодні проводили національний екзит-пол. Його підсумкові дані також фіксують перевагу Зеленського (30,6% голосів). На другому місці Петро Порошенко (17,8%), третя — Юлія Тимошенко (14,2%). У першій п’ятірці також Юрій Бойко (9,7%) та Анатолій Гриценко (7,1%).