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Національний екзит-пол станом на 20.00: лідирує Зеленський, фото — Ракурс

Національний екзит-пол — остаточні дані: Зеленський — 30,6%, Порошенко — 17,8%, Тимошенко — 14,2%

31 бер 2019, 22:59
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Підсумки Національного екзит-полу на виборах президента України станом на 20.00 оприлюднили фонд «Демократичні ініціативи», КМІС та Центр Разумкова.

Володимир Зеленський очолює рейтинг кандидатів у президенти на момент закриття виборчих дільниць — за нього віддали свої голоси 30,6% виборців. Друге місце у чинного президента Петра Порошенка (17,8%), третє — в Юлії Тимошенко (14,2%).

Сьогодні, 31 березня, з моменту старту голосування й до закриття виборчих дільниць соціологи збирали інформацію від виборців по всій Україні.

Національний екзит-пол — остаточні дані: Зеленський — 30,6%, Порошенко — 17,8%, Тимошенко — 14,2%

Раніше соціологи оприлюднювали проміжні підсумки соціологічного опитування, проведеного на виході з виборчих дільниць станом на 18.00.

Джерело: Ракурс


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