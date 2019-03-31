Національний екзит-пол станом на 20.00: лідирує Зеленський, фото — Ракурс

https://racurs.ua/ua/n120139-pidsumkovi-dani-nacionalnogo-ekzyt-polu-zelenskyy-poroshenko-tymoshenko.html

Ракурс

Підсумки Національного екзит-полу на виборах президента України станом на 20.00 оприлюднили фонд «Демократичні ініціативи», КМІС та Центр Разумкова.

Володимир Зеленський очолює рейтинг кандидатів у президенти на момент закриття виборчих дільниць — за нього віддали свої голоси 30,6% виборців. Друге місце у чинного президента Петра Порошенка (17,8%), третє — в Юлії Тимошенко (14,2%).

Сьогодні, 31 березня, з моменту старту голосування й до закриття виборчих дільниць соціологи збирали інформацію від виборців по всій Україні.

Раніше соціологи оприлюднювали проміжні підсумки соціологічного опитування, проведеного на виході з виборчих дільниць станом на 18.00.