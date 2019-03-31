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Национальный экзит-пол по состоянию на 20.00: лидирует Зеленский, фото — Ракурс

Национальный экзит-пол — окончательные данные: Зеленский — 30,6%, Порошенко — 17,8%, Тимошенко — 14,2%

31 мар 2019, 22:59
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Результаты Национального экзит-пола на выборах президента Украины по состоянию на 20.00 обнародовали фонд «Демократические инициативы», КМИС и Центр Разумкова.

Владимир Зеленский возглавляет рейтинг кандидатов в президенты на момент закрытия избирательных участков — за него отдали свои голоса 30,6% избирателей. Второе место у действующего президента Петра Порошенко (17,8%), третье — у Юлии Тимошенко (14,2%).

Сегодня, 31 марта, с момента старта голосования и до закрытия избирательных участков социологи собирали информацию от избирателей по всей Украине.

Национальный экзит-пол — окончательные данные: Зеленский — 30,6%, Порошенко — 17,8%, Тимошенко — 14,2%

Ранее социологи обнародовали промежуточные итоги социологического опроса, проведенного на выходе из избирательных участков по состоянию на 18.00.

Источник: Ракурс


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