Национальный экзит-пол по состоянию на 20.00: лидирует Зеленский, фото — Ракурс

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Ракурс

Результаты Национального экзит-пола на выборах президента Украины по состоянию на 20.00 обнародовали фонд «Демократические инициативы», КМИС и Центр Разумкова.

Владимир Зеленский возглавляет рейтинг кандидатов в президенты на момент закрытия избирательных участков — за него отдали свои голоса 30,6% избирателей. Второе место у действующего президента Петра Порошенко (17,8%), третье — у Юлии Тимошенко (14,2%).

Сегодня, 31 марта, с момента старта голосования и до закрытия избирательных участков социологи собирали информацию от избирателей по всей Украине.

Ранее социологи обнародовали промежуточные итоги социологического опроса, проведенного на выходе из избирательных участков по состоянию на 18.00.