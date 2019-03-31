Реакция соцсетей на данные экзит-пола

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Ракурс

«Ракурс» собрал реакцию пользователей социальных сетей на результаты национального экзит-пола голосования на выборах президента Украины 2019 года.

Узнав результаты экзит-пола украинцы начали комментировать их в соцсетях. Их мнения разделились — одни радуются, другие — удивлены, а кто-то грустит и разочарован, считая, что очень быстро национальная валюта девальвирует до уровня 70 грн за 1 долл.

Журналист Вахтанг Кипиани назвал победителем первого тура олигарха Игоря Коломойского, олигархический телевизор и совок — электорат КПУ и Партии регионов.

По его мнению, итоги могли бы быть другими, если бы например, самолет с Бойко и Медведчуком после встречи с Медведевым не сел бы без проблем в Киеве, а преступления против Майдана расследовались тщательно.

«Таких „если бы“ — десятки», — написал Кипиани.

Глава Института национальной памяти Владимир Вятрович считает, что во втором туре украинцев ждет противостояние между УНР и УССР.

«Без всяких третьих альтернатив, почти как сто лет назад. Определить свою сторону придется каждому. В первую очередь избирателям Тимошенко, Гриценко, Смешко, Кошулинского», — написал Вятрович в Фейсбук.

Общественный активист и адвокат Маси Найем после обнародования данных экзит-полов посоветовал Порошенко думать не о безопасности, а «о развитии и учебе». Он считает, что личное бездействие главы государства в вопросе привлечения к политической ответственности государственных чиновников по делу Екатерины Гандзюк в целом может повредить государству.

«Надо иметь талант при безвизе, пиаре на войне и томосе так упасть в рейтинге. Может перед вторым туром стоит таки пересмотреть команду? И еще один вопрос: кто заказал Катю Гандзюк?», — написал Найем.

Первый вице-спикер Ирина Геращенко написала, что «в Украине есть свобода слова и отсутствует ответственность медиа». Геращенко попросила украинцам не дать «ни одного шанса сценарию „Малороссия“».

Напомним, что согласно данным экзит-пола по состоянию на 18.00 лидером первого тура с результатом 30,4% является Владимир Зеленский. Второе место у Петра Порошенко (17,8%), на третьем месте Юлия Тимошенко — 14,2% голосов. Юрий Бойко получил 9,8% голосов, а Анатолий Гриценко — 7,1%.