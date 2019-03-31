Реакція соцмереж на дані екзит-полу

https://racurs.ua/ua/n120146-kolomoyskyy-peremojec-i-dolar-za-70-grn-reakciya-socmerej-na-dani-ekzyt-polu-foto.html

Ракурс

«Ракурс» зібрав реакцію користувачів соціальних мереж на результати національного екзит-полу голосування на виборах президента України 2019 року.

Дізнавшись результати екзит-полу українці почали коментувати їх в соцмережах. Їхні думки розділилися — одні радіють, інші — здивовані, а хтось сумує і розчарований, вважаючи, що дуже швидко національна валюта девальвує до рівня 70 грн за 1 дол.

Журналіст Вахтанг Кіпіані назвав переможцем першого туру олігарха Ігоря Коломойського, олігархічний телевізор і совок — електорат КПУ і Партії регіонів.

На його думку, підсумки могли б бути іншими, якби наприклад, літак з Бойком і Медведчуком після зустрічі з Медвєдєвим не сів би без проблем у Києві, а злочини проти Майдану розслідувалися ретельніше.

«Таких „якби“ є десятки», — написав Кіпіані.

Очільник Інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович вважає, що у другому турі українців чекає протистояння між УНР та УРСР.

«Без жодних третіх альтернатив, майже як сто років тому. Визначити свою сторону доведеться кожному. В першу чергу виборцям Тимошенко, Гриценка, Смішка, Кошулинського», — написав В’ятрович у Фейсбук.

Громадський активіст та адвокат Масі Найєм після оприлюднення даних екзит-полів порадив Порошенку думати не про безпеку, а «про розвиток і навчання». Він вважає, що особиста бездіяльність глави держави щодо притягнення до політичної відповідальності державних чиновників у справі Катерини Гандзюк в цілому може зашкодити державі.

«Треба мати талант при безвізі, піарі на війні і томосі так впасти в рейтингу. Може час перед другим туром таки переглянути команду? І ще одне питання: Хто замовив Катю Гандзюк?», — написав Найєм.

Перший віце-спікер Ірина Геращенко написала, що «в Україні є свобода слова і відсутня відповідальність медіа». Геращенко попросила українців не дати «жодного шансу сценарію „Малоросія“».

Нагадаємо, що відповідно до даних екзит-полу станом на 18.00 лідером першого туру з результатом 30,4% є Володимир Зеленський. Друге місце у Петра Порошенка (17,8%), на третьому місці Юлія Тимошенко — 14,2% голосів. Юрій Бойко отримав 9,8% голосів, а Анатолій Гриценко — 7,1%.