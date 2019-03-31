Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
З Росії надійшло 11 повідомлень про замінування дільниць в Україні

Понад десять повідомлень про замінування дільниць у Дніпропетровській області надійшли з території Росії — Нацполіція

31 бер 2019, 22:45
999

Протягом сьогоднішнього дня поліція отримала 11 повідомлень про замінування виборчих дільниць у Дніпропетровській області.

Правоохоронці відстежили трафік осіб, котрі телефонували, й встановили, що всі ці повідомлення надійшли з території Росії. Про це сьогодні на брифінгу заявив очільник Національної поліції Сергій Князєв, повідомляє прес-служба МВС.

За його словами, усі ці повідомлення правоохоронці перевірили, три кримінальні провадження внесені до Єдиний реєстр досудових розслідувань за статтею «Теракт» й передані СБУ.

Загалом сьогодні надійшло 18 повідомлень про замінування дільниць, зазначає Князєв.

Крім того, у Нацполіції сьогодні заявляли про отримання повідомлення про замінування метро в Дніпрі. В результаті шість станцій метрополітену були зачинені. Під час перевірки вибухівки не виявили.

Нагадаємо, сьогодні у Львові після відвідування виборчої дільниці помер 89-річний пенсіонер. Чоловік самостійно прийшов на виборчу дільницю, обставини смерті з’ясовуються.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...
Новини партнерів
Загрузка...

Новини

Головні новини
999

Зеленський розповів, чи піде на дебати із Порошенком і коли повідомить ключових членів команди

Кандидат у президенти України Володимир Зеленський презентує першу п’ятірку своєї команди до кінця другого туру і готовий до дебатів із Порошенком

Новини України
23:52   31 бер

ЦВК підраховує голоси: лідирує Зеленський (ІНФОГРАФІКА)

Центральна виборча комісія близько 22.00 почала підрахунок голосів на основі отриманих протоколів голосування з виборчих дільниць. За підсумком опрацювання 1,10% протоколів лідирує Володимир Зеленський

Новини України
23:48   31 бер