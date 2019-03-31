З Росії надійшло 11 повідомлень про замінування дільниць в Україні

https://racurs.ua/ua/n120147-ponad-desyat-povidomlen-pro-zaminuvannya-dilnyc-u-dnipropetrovskiy-oblasti-nadiyshly-z-terytoriyi.html

Ракурс

Протягом сьогоднішнього дня поліція отримала 11 повідомлень про замінування виборчих дільниць у Дніпропетровській області.

Правоохоронці відстежили трафік осіб, котрі телефонували, й встановили, що всі ці повідомлення надійшли з території Росії. Про це сьогодні на брифінгу заявив очільник Національної поліції Сергій Князєв, повідомляє прес-служба МВС.

За його словами, усі ці повідомлення правоохоронці перевірили, три кримінальні провадження внесені до Єдиний реєстр досудових розслідувань за статтею «Теракт» й передані СБУ.

Загалом сьогодні надійшло 18 повідомлень про замінування дільниць, зазначає Князєв.

Крім того, у Нацполіції сьогодні заявляли про отримання повідомлення про замінування метро в Дніпрі. В результаті шість станцій метрополітену були зачинені. Під час перевірки вибухівки не виявили.

Нагадаємо, сьогодні у Львові після відвідування виборчої дільниці помер 89-річний пенсіонер. Чоловік самостійно прийшов на виборчу дільницю, обставини смерті з’ясовуються.