Удари українських дронів залишили окупантів без постачання в дельті Дніпра. Фото:

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Ракурс

Логістика російської армії на Херсонському напрямку руйнується через удари українських дронів.

Окупанти в острівній зоні дельти річки Дніпро залишилися майже без швидкісних моторних човнів. Більшість знищили удари українських дронів, а заміну командування не надсилає. Внаслідок цього валиться вся логістика ворога — підвезти боєприпаси та вивезти поранених стає майже неможливо. По кілька діб поранених не вдається забрати з позицій. Про це рух опору «АТЕШ» повідомив у Telegram.

Загарбники жаліються, що засобів РЕБ на напрямі не вистачає, а ті, що ще залишилися, — застарілі й проти нових українських дронів майже не працюють. Внаслідок цього ЗСУ палять човни росіян один за одним.

Без плавзасобів острова опиняються у напівблокаді. Армія РФ не може підвести постачання та боєприпаси, а солдати залишаються на позиціях під постійними ударами з повітря. Командування не здатне ні прикрити цю ділянку, ні забезпечити її всім необхідним.

Нагадаємо, у червні стало відомо, що російська армія була змушена спішно евакуюватися з Кінбурнської коси у Миколаївській області, бо успішні дії Сил оборони України призвели до перерізання маршрутів постачання. Окупанти залишилися без боєприпасів, палива та продовольства.