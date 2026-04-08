Українські військові вперше за допомогою безпілотників знищили міст.

Сили оборони України вперше в історії знищили міст за допомогою дронів.

Українські військові провели унікальну операцію, яка тривала близько двох місяців. Метою було знищення мосту через річку Конка в районі окупованих Олешок, яким окупанти постачали позиції на островах і обстрілювали Херсон. Спочатку по об'єкту били — авіаударами та HIMARS, однак ці атаки не дали необхідного результату. Про це повідомило видання The Telegraph.

Зазначається, що новий підхід ЗСУ вигадали після того, як один із солдатів РФ опублікував фото просто під конструкцією мосту. На знімку вдалося розглянути вразливі елементи опор саме туди і вирішили бити.

Бійці 426-го полку безпілотних систем морської піхоти розробили спеціальний кумулятивний заряд вагою близько 50 кг, який розрахований на точкове руйнування конструкції. І замість того, щоб робити скиди на міст, військові почали методично атакувати його знищу.

Для доставки снаряду до цілі використовували важкі британські дрони Malloy T-150. Ці БпЛА підлітали до мосту і акуратно опускали заряди на тросах прямо до виявлених слабких місць під опорами.

Такі атаки на міст тривали два місяці, було використано 1,5 т вибухівки. Таким чином міст був критично послабленим і втратив міцність. Фінального удару було завдано ракетою.

Нагадаємо, у грудні російська армія кілька днів поспіль потужно била по мостах на південному кордоні України в Одеській області. Зокрема, ворог атакував балістичними ракетами мости у Затоці та Маяках. Тоді після прильотів були організовані альтернативні маршрути.

Джерело: The Telegraph