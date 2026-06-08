Кінбурнська коса в Миколаївській області. Фото:

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Армія РФ змушена спішно евакуюватися з Кінбурнської коси у Миколаївській області.

До відходу окупантів із позицій призвели успішні дії Сил оборони України щодо перерізання маршрутів постачання. Доставка боєприпасів, палива та продовольства повністю припинилася. Через це, а також і через значні втрати особового складу, підрозділи 337-го полку відводяться від берегової лінії — з північної та західної частин коси. Про це рух опору «АТЕШ» 8 червня повідомив у Telegram.

Зазначається, що після того, як частину військових з цього полку перекинули на Запорізький напрямок, підрозділи, що залишилися, практично втратили особовий склад. Переукомплектування не проводилося жодного разу.

Наразі командування ворога знімає людей з одних позицій та перекидає на інші. На косі залишаються лише залишки загарбників, які вже не в змозі оборонятися.

Логістична система окупантів на цій ділянці остаточно впала, Російські війська залишають Кінбурнську косу на Миколаївщині — зазначили в «АТЕШ».

Нагадаємо, в останні місяці Україна вчетверо збільшила знищення об'єктів окупантів в оперативному (неглибокому) тилу. А наприкінці травня міністр оборони Михайло Федоров анонсував програму «логістичний локдаун», яка покликана масштабувати middle strike та системне знищення російських спроможностей на оперативній глибині.