Армія РФ понад 140 разів обстрілювала українські позиції на фронт після оголошеного перемир'я.

Ракурс

Російська армія не зупиняла бойові дії після того, як Москва оголосила так зване перемир’я.

Протягом минулої ночі російська армія продовжила завдавати ударів по українських позиціях. Станом на 7.00 8 травня було зафіксовано вже більше ніж 140 обстрілів позицій Сил оборони на фронті. Росіяни провели за цю ніч 10 штурмових дій, і найбільше атак зафіксовано на Словʼянському напрямку. Про це президент Володимир Зеленський повідомив у Telegram.

Також загарбники на фронті завдали понад 850 ударів дронами різних типів: FPV, «Ланцет» та інші. Були застосування ворогом й ударних дронів.

Усе це чітко свідчить про те, що з російської сторони навіть імітаційної спроби припинити вогонь на фронті не було. Як і за підсумками минулої доби, за підсумками сьогоднішньої Україна діятиме дзеркально, — наголосив Зеленський.

Крім того, росіяни вночі запускали по Україні безпілотники. Як поінформували у Telegramповітряні сили, з 18.00 7 травня ворог атакував 67-ма ударними БпЛА типу Shahed (в тому числі реактивними), «Гербера», «Італмас» та дронами-імітаторами «Пародія» із окупованого Криму, а також російських Курська, Орла, Брянська, Приморсько-Ахтарська й Міллерово.

Українські авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем й мобільні вогневі групи знешкодили 56 ворожих БпЛА на півдні та сході країни. Ще 11 дронів-камікадзе влучили на восьми локаціях, а уламки впали на семи локаціях.

Нагадаємо, напередодні Міністерство оборони Росії оголосило так зване перемир’я з 8 по 10 травня. Заявлялося, що Збройні сили Російської Федерації на цей період начебто повністю припинять всі бойові дії на фронті та удари по місцях дислокації української армії та об'єктах в українському тилу. Україну ж росіяни також закликали дотримуватися перемир’я.