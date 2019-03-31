Из России поступило 11 сообщений о заминировании участков в Украине

https://racurs.ua/n120147-bolee-desyati-soobscheniy-o-zaminirovanii-uchastkov-v-dnepropetrovskoy-oblasti-postupili.html

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В течение сегодняшнего дня полиция получила 11 сообщений о заминировании избирательных участков в Днепропетровской области.

Правоохранители отследили трафик звонивших лиц и установили, что все эти сообщения поступили с территории России. Об этом сегодня на брифинге заявил глава Национальной полиции Сергей Князев, сообщает пресс-служба МВД.

По его словам, все эти сообщения правоохранители проверили, три уголовных производства внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье «Теракт» и переданы СБУ.

В целом сегодня поступило 18 сообщений о заминировании участков, отмечает Князев.

Кроме того, в Нацполиции сегодня заявляли о получении сообщения о заминировании метро в Днепре. В результате шесть станций метрополитена были закрыты. В ходе проверки взрывчатки не обнаружили.

Напомним, сегодня во Львове после посещения избирательного участка умер 89-летний пенсионер. Мужчина самостоятельно пришел на избирательный участок, обстоятельства смерти выясняются.