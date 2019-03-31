Во Львове после посещения избирательного участка пенсионер упал замертво. Фото: Анголенко News

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После голосования на выборах президента Украины во Львове умер пенсионер. Инцидент произошел возле избирательного участка на улице Кульчицкой, 2.

Пожилой мужчина самостоятельно пришел на избирательный участок и проголосовал. После выполнения гражданского долга 89-летний пенсионер вышел из помещения, упал и умер, сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

По словам председателя Железнодорожной районной администрации Ирины Джурик, семью уже оповестили о трагедии, они сразу приехали на место происшествия. Также там работают представители полиции и скорой. Пока ничего неизвестно о причине смерти. Все обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее стало известно, что жительница Киева проголосовала и родила на избирательном участке.

Напомним, сегодня, 31 марта, украинцы выбирают президента. Избирательные участки работают на территории Украины с 8.00 до 20.00. Также голосования на президентских выборах происходит на избирательных участках.