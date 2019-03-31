Голосование на заграничном избирательном округе сегодня происходит в 72 странах, фото: «Радіо Свобода»

https://racurs.ua/n120135-kak-golosuut-v-minske-rossiyskie-smi-ne-propustili-na-territoriu-izbiratelnogo-uchastka-foto.html

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Во время сегодняшнего голосования на президентских выборах в заграничном избирательном округе представителей российских СМИ не пропустили на территорию украинского посольства в Минске, где располагался участок.

Соответствующее решение приняла избирательная комиссия, сообщает издание «Радио Свобода».

Корреспондентам российских СМИ, среди которых были представители ТАСС, «РИА «Новости», «РЕН-ТВ» и «НТВ», пришлось снимать из-за забора посольства.

Отмечается, что представители белорусских, украинских и международных СМИ могли свободно посещать избирательный участок.

В Беларуси на нынешних выборах президента есть два участка — в Минске и Бресте.

Всего в стране зарегистрированы 12 тыс. избирателей.

Посол Украины в Минске Игорь Кизим отметил, что обычно в голосовании принимают участие 10% избирателей, однако на этот раз ожидается более высокая явка.

В комментарии изданию УНН представители избирательной комиссии сообщили, что российские СМИ на участок не допустили, чтобы они не мешали работать, в том числе и другим журналистам. Российские СМИ «снимают одно, показывают другое», отмечают в комиссии.

Напомним, первыми на выборах президента голосовать начали украинцы в Австралии. Избирательный участок открылась в столице этой страны городе Канберра в 23.00 30 марта по киевскому времени.