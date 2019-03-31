Как голосуют в Минске: российские СМИ не пропустили на территорию избирательного участка (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n120135-kak-golosuut-v-minske-rossiyskie-smi-ne-propustili-na-territoriu-izbiratelnogo-uchastka-foto.htmlРакурс
Во время сегодняшнего голосования на президентских выборах в заграничном избирательном округе представителей российских СМИ не пропустили на территорию украинского посольства в Минске, где располагался участок.
Соответствующее решение приняла избирательная комиссия, сообщает издание «Радио Свобода».
Корреспондентам российских СМИ, среди которых были представители ТАСС, «РИА «Новости», «РЕН-ТВ» и «НТВ», пришлось снимать из-за забора посольства.
Отмечается, что представители белорусских, украинских и международных СМИ могли свободно посещать избирательный участок.
В Беларуси на нынешних выборах президента есть два участка — в Минске и Бресте.
Всего в стране зарегистрированы 12 тыс. избирателей.
Посол Украины в Минске Игорь Кизим отметил, что обычно в голосовании принимают участие 10% избирателей, однако на этот раз ожидается более высокая явка.
В комментарии изданию УНН представители избирательной комиссии сообщили, что российские СМИ на участок не допустили, чтобы они не мешали работать, в том числе и другим журналистам. Российские СМИ «снимают одно, показывают другое», отмечают в комиссии.
Напомним, первыми на выборах президента голосовать начали украинцы в Австралии. Избирательный участок открылась в столице этой страны городе Канберра в 23.00 30 марта по киевскому времени.