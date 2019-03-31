Драка со стрельбой произошла на остановке общественного транспорта в Полтаве. Фото: Днепр Час

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Драка со стрельбой произошла возле остановки общественного транспорта «Н.Сотни» в Полтаве. Мужчины решали конфликт с помощью кулаков и оружия.

Конфликт в общественном транспорте между мужчинами перерос в драку. Кроме кулаков они решили применить пистолет, вероятно, «Флобер», сообщает пресс-служба Национальной полиции в Полтавской области.

Информацию о стрельбе на улице Гагарина правоохранители получили около 16.30. Когда приехали на место происшествия увидели трех мужчин, которые дрались между собой. Правоохранители пресекли драку и изъяли пистолет. Выяснилось, что один из мужчин сделал несколько выстрелов вверх во время конфликта. От стрельбы никто не пострадал.

Стрелявший дает показания правоохранителям, другие участники конфликта также общаются с полицейскими. Сейчас правоохранители решают вопрос об открытии уголовного производства.