Бійка зі стріляниною сталася на зупинці громадського транспорту у Полтаві. Фото: Днепр Час

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Бійка зі стріляниною сталася біля зупинки громадського транспорту «Н.Сотні» у Полтаві. Чоловіки вирішували конфлікт за допомогою бійки та зброї.

Конфлікт у громадському транспорті між чоловіками переріс в бійку. Окрім кулаків вони вирішили застосувати пістолет, ймовірно, «Флобер», повідомляє прес-служба Національної поліції у Полтавській області.

Інформацію про стрілянину на вулиці Гагаріна правоохоронці отримали близько 16.30. Коли приїхали на місце події побачили трьох чоловік, які билися між собою. Правоохоронці припинили бійку та вилучили пістолет. З’ясувалося, що один із чоловіків зробив кілька пострілів угору під час конфлікту. Від стрілянини ніхто не постраждав.

Чоловік, який стріляв дає покази правоохоронцям, інші учасники конфлікту також спілкуються із поліцейськими. Наразі правоохоронці вирішують питання щодо відкриття кримінального провадження.