Землетрус зафіксували на території Полтавської області. Фото:

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Ракурс

Землетрус зафіксували на території Полтавської області.

У вівторок, вдень, 22 вересня на Полтавщині сталися підземні поштовхи. Магнітуда землетрусу склала 4,2 за шкалою Ріхтера. Епіцентр зафіксували у Мачухівській громаді Полтавського району. Про це повідомляється на сайті Головного центру спеціального контролю.

Сейсмічну подію зафіксували о 12.49 за Києвом. Джерело землетрусу знаходилося на глибині близько 3 км за координатами 49,57 градуси північної широти та 34,31 градуси східної довготи.

Головний центр спеціального контролю відніс зареєстрований землетрус до категорії до сильно помірних.

Нагадаємо, 22 червня в районі тимчасово окупованого Криму сталися відразу п’ять землетрусів. У Головному центрі спеціального контролю інформували, що за класифікацією землетрусів ці події відносяться до відчутних.