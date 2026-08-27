Росіяни атакували промислові підприємства та енергетику на Полтавщині — є знеструмлення

Рашисти знову атакували Полтавщину, фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n215863-rosiyany-atakuvaly-promyslovi-pidpryiemstva-ta-energetyku-na-poltavschyni-ie-znestrumlennya.html

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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 27 серпня, атакували промислові підприємства у Кременчуцькому районі.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич.

Також під удар потрапив один з обʼєктів енергетики у Миргородському районі. Сталося аварійне відключення електроенергії. Без світла тимчасово залишилися споживачі у 7 населених пунктах, — зазначив він.

Інформації щодо травмованих до екстрених служб не надходило.

Прес-служба ДСНС Полтавщини повідомляє, що внаслідок атаки виникла пожежа об'єкта енергетики у Миргородському районі.