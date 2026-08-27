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Ракурс
Рашисти знову атакували Полтавщину, фото: ДСНС

Росіяни атакували промислові підприємства та енергетику на Полтавщині — є знеструмлення

27 сер 2026, 11:11
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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 27 серпня, атакували промислові підприємства у Кременчуцькому районі.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич.

Також під удар потрапив один з обʼєктів енергетики у Миргородському районі. Сталося аварійне відключення електроенергії. Без світла тимчасово залишилися споживачі у 7 населених пунктах, — зазначив він.

Інформації щодо травмованих до екстрених служб не надходило.

Прес-служба ДСНС Полтавщини повідомляє, що внаслідок атаки виникла пожежа об'єкта енергетики у Миргородському районі.

Також були атаковані промислові підприємства у Кременчуцькому районі. Рятувальники ліквідували пожежі. Інформації про травмованих не надходило, — вказано в повідомленні.

Рашисти знову атакували Полтавщину, фото: ДСНС

Джерело: Ракурс


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