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Ракурс
Рашисти знову атакували складські приміщення на Київщині, фото: Wikimedia Commons

На Київщині після нічної російської атаки горять склади — ОВА

27 сер 2026, 10:13
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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 27 серпня, атакували Київщину ударними дронами та балістикою.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Київської ОВА Тимур Ткаченко.

Зафіксовані такі наслідки:

  • у Бориспільському районі внаслідок атаки виникла пожежа складських приміщень. Наразі триває її ліквідація;
  • пошкоджені складські приміщення у Фастівському районі;
  • пошкоджено по одному приватному будинку у Броварському та Вишгородському районах.

Наразі відомо про двох постраждалих жителів Бориспільського району — 15-річній дівчині та 73-річній жінці медичну допомогу надали на місці. Госпіталізації вони не потребують.

Джерело: Ракурс


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