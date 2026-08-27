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Рашисты снова атаковали складские помещения на Киевщине, фото: Wikimedia Commons

В Киевской области после ночной российской атаки горят склады — ОВА

27 авг 2026, 10:13
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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 27 серпня, атакували Київщину ударними дронами та балістикою.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Київської ОВА Тимур Ткаченко.

Зафіксовані такі наслідки:

  • у Бориспільському районі внаслідок атаки виникла пожежа складських приміщень. Наразі триває її ліквідація;
  • пошкоджені складські приміщення у Фастівському районі;
  • пошкоджено по одному приватному будинку у Броварському та Вишгородському районах.

Наразі відомо про двох постраждалих жителів Бориспільського району — 15-річній дівчині та 73-річній жінці медичну допомогу надали на місці. Госпіталізації вони не потребують.

Источник: Ракурс


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