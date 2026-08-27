Рашисты снова атаковали складские помещения на Киевщине, фото: Wikimedia Commons

https://racurs.ua/n215861-v-kievskoy-oblasti-posle-nochnoy-rossiyskoy-ataki-goryat-sklady-ova.html

Ракурс

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 27 серпня, атакували Київщину ударними дронами та балістикою.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Київської ОВА Тимур Ткаченко.

Зафіксовані такі наслідки:

у Бориспільському районі внаслідок атаки виникла пожежа складських приміщень. Наразі триває її ліквідація;

пошкоджені складські приміщення у Фастівському районі;

пошкоджено по одному приватному будинку у Броварському та Вишгородському районах.

Наразі відомо про двох постраждалих жителів Бориспільського району — 15-річній дівчині та 73-річній жінці медичну допомогу надали на місці. Госпіталізації вони не потребують.