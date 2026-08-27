Восемь ракет и 258 БпЛА атаковали Украину в ночь на 27 августа — Воздушные силы (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n215860-vosem-raket-i-258-bpla-atakovali-ukrainu-v-noch-na-27-avgusta-vozdushnye-sily-infografika.htmlРакурс
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 27 серпня (з 18.00 26 серпня) атакували Україну двома протикорабельними ракетами Онікс із тимчасово окупованого Криму, балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 з Брянської та Курської областей РФ, а також 258 ударними БпЛА типу Shahed (близько третини — реактивні), Гербера, S8000 «Бандероль» та дронами-імітаторами типу «Пародія».
Запуски дронів здійснювалися із напрямків російських Курська, Міллерово, Орла і Приморсько-Ахтарська, а також із тимчасово окупованих Донецька та Гвардійського (Крим). Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Командування Повітряних сил ЗСУ.
Основними напрямками удару були Одещина, Київщина, Дніпропетровщина, Полтавщина і Запоріжжя.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України, — вказано в повідомленні.
За попередніми даними, станом на 09.00 протиповітряною обороною збито/подавлено:
- протикорабельну ракету «Онікс»;
- сім балістичних ракет «Іскандер-М"/KN-23;
- три S8000 «Бандероль»;
- 222 ворожих БпЛА типу Shahed, «Гербера» та дронів інших типів на півдні, півночі, сході та у центрі країни.
Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 15 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 11 локаціях. Крім того, частина ворожих засобів ураження не досягла своїх цілей, інформація щодо них уточнюється, — зазначили в Повітряних силах.