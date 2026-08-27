Рашисты совершили очередную массированную воздушную атаку по Украине, инфографика: Воздушные силы

https://racurs.ua/n215860-vosem-raket-i-258-bpla-atakovali-ukrainu-v-noch-na-27-avgusta-vozdushnye-sily-infografika.html

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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 27 серпня (з 18.00 26 серпня) атакували Україну двома протикорабельними ракетами Онікс із тимчасово окупованого Криму, балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 з Брянської та Курської областей РФ, а також 258 ударними БпЛА типу Shahed (близько третини — реактивні), Гербера, S8000 «Бандероль» та дронами-імітаторами типу «Пародія».

Запуски дронів здійснювалися із напрямків російських Курська, Міллерово, Орла і Приморсько-Ахтарська, а також із тимчасово окупованих Донецька та Гвардійського (Крим). Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Командування Повітряних сил ЗСУ.

Основними напрямками удару були Одещина, Київщина, Дніпропетровщина, Полтавщина і Запоріжжя.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України, — вказано в повідомленні.

За попередніми даними, станом на 09.00 протиповітряною обороною збито/подавлено:

протикорабельну ракету «Онікс»;

сім балістичних ракет «Іскандер-М"/KN-23;

три S8000 «Бандероль»;

222 ворожих БпЛА типу Shahed, «Гербера» та дронів інших типів на півдні, півночі, сході та у центрі країни.