Рашисты за сутки потеряли 1,4 тыс. человек, инфографика: Генштаб ВСУ

https://racurs.ua/n215858-rossiyskie-zahvatchiki-za-sutki-poteryali-1-tys-400-chelovek-genshtab-infografika.html

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Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 1 млн 482 тис. 150 осіб.

За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 400 осіб. Про це сьогодні, 27 серпня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

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