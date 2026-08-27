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Рашисти за добу втратили 1,4 тис. осіб, інфографіка: Генштаб ЗСУ

Російські загарбники за добу втратили 1 тис. 400 осіб — Генштаб (ІНФОГРАФІКА)

27 сер 2026, 08:21
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Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 1 млн 482 тис. 150 осіб.

За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 400 осіб. Про це сьогодні, 27 серпня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

  • 12 тис. 304 танки;
  • 25 тис. 237 бойових броньованих машин;
  • 48 тис. 694 одиниці артилерійських систем;
  • 2 тис. 65 одиниць РСЗВ;
  • 1 тис. 590 одиниць засобів ППО;
  • 440 літаків;
  • 354 гелікоптери;
  • 2 тис. 404 наземні робототехнічні комплекси;
  • 483 тис. 367 БпЛА оперативно-тактичного рівня;
  • 5 тис. 52 крилаті ракети;
  • 35 кораблів/катерів;
  • два підводні човни;
  • 140 тис. 248 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
  • 4 тис. 602 одиниці спеціальної техніки.

Джерело: Ракурс


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