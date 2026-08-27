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Рашисти за добу втратили 1,4 тис. осіб, інфографіка: Генштаб ЗСУ
Російські загарбники за добу втратили 1 тис. 400 осіб — Генштаб (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n215858-rosiyski-zagarbnyky-za-dobu-vtratyly-1-tys-400-osib-genshtab-infografika.htmlРакурс
Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 1 млн 482 тис. 150 осіб.
За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 400 осіб. Про це сьогодні, 27 серпня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Також ворог вже втратив:
- 12 тис. 304 танки;
- 25 тис. 237 бойових броньованих машин;
- 48 тис. 694 одиниці артилерійських систем;
- 2 тис. 65 одиниць РСЗВ;
- 1 тис. 590 одиниць засобів ППО;
- 440 літаків;
- 354 гелікоптери;
- 2 тис. 404 наземні робототехнічні комплекси;
- 483 тис. 367 БпЛА оперативно-тактичного рівня;
- 5 тис. 52 крилаті ракети;
- 35 кораблів/катерів;
- два підводні човни;
- 140 тис. 248 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
- 4 тис. 602 одиниці спеціальної техніки.