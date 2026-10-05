Посольства стран ЕС останутся в Киеве, несмотря на угрозы РФ. Фото:

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Посольства країн ЄС залишаться в Києві, попри погрози Російської Федерації.

Країни Європейського Союзу «із занепокоєнням» взяли до відома погрози Міністерства закордонних справ Росії на адресу дипломатів та іноземних громадян в Україні, проте продовжать роботу в Києві. Відповідну спільну заяву представництво Євросоюзу в Україні опублікувало в Facebook.

Разом з іншими головами дипломатичних представництв у Києві ми із занепокоєнням беремо до відома погрози МЗС Росії на адресу дипломатів та іноземних громадян в Україні. Росія зобов’язана дотримуватися Віденської конвенції та норм міжнародного гуманітарного права. Ми залишаємося в Києві, — йдеться у повідомленні.

Посольства Польщі, Німеччини та Нідерландів також виступили з окремими заявами, що залишаються в українській столиці.

Нагадаємо, напередодні МЗС Росії закликало іноземців, зокрема персонал дипломатичних місій, виїхати з Києва, прямо попередивши, що РФ і далі масовано битиме по столиці України. Після цього The Guardian написала, що західні країни планують евакуювати свої посольства у Львів або на схід Польщі. У МЗС України цю інформацію заперечували.