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Ракурс
Голосування на закордонному виборчому окрузі сьогодні відбувається у 72 країнах, фото: «Радио Свобода»

Як голосують у Мінську: російські ЗМІ не пропустили на територію виборчої дільниці (ФОТО, ВІДЕО)

31 бер 2019, 19:37
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Під час сьогоднішнього голосування на президентських виборах на закордонному виборчому окрузі представників російських ЗМІ не пропустили на територію українського посольства в Мінську, де розташовувалася дільниця.

Відповідне рішення ухвалила виборча комісія, повідомляє видання «Радіо Свобода».

Кореспондентам російських ЗМІ, серед яких були представники ТАСС, «РІА «Новости», «РЕН-ТВ» та «НТВ», довелося знімати з-за паркану посольства.

Зазначається, що представники білоруських, українських та міжнародних ЗМІ могли вільно відвідувати виборчу дільницю.

У Білорусі на цьогорічних виборах президента є дві дільниці — у Мінську та Бресті.

Загалом в країні зареєстровані 12 тис. виборців.

Посол України в Мінську Ігор Кизим зазначив, що зазвичай у голосуванні беруть участь 10% виборців, однак цього разу очікується вища явка.

В коментарі виданню УНН представники виборчої комісії повідомили, що російські ЗМІ на дільницю не допустили, щоб вони не заважали працювати, зокрема й іншим журналістам. Російські ЗМІ «знімають одне, показують інше», наголошують в комісії.

Загалом у Білорусі 12 тис. українських виборців, фото: «Радіо Свобода»

Загалом у Білорусі 12 тис. українських виборців, фото: «Радіо Свобода»

Нагадаємо, першими на виборах президента голосувати розпочали українці в Австралії. Виборча дільниця відкрилася в столиці цієї країни місті Канберра о 23.00 30 березня за київським часом.


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