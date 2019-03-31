Вибори президента: завершилося голосування на дільниці в Австралії

Сьогодні в Україні відбуваються вибори президента, фото: Посольство України в Австралії

https://racurs.ua/ua/n120125-vybory-prezydenta-zavershylosya-golosuvannya-na-dilnyci-v-avstraliyi.html

Ракурс

Завершилося голосування на виборчій дільниці, розташованій на території Австралії.

Саме тут розпочалося голосування на цьогорічних виборах президента. Розташована на території посольства України в столиці Австралії місті Канберра закордонна виборча дільниця № 900001 відкрилася о 8.00 за місцевим часом, що становить 23.00 30 березня за київським часом. О 12.00 31 березня за Києвом дільниця закрилася. Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомляє Центральна виборча комісія.

Зазначається, що загалом у списку виборців на цій дільниці внесено 1737 осіб, з них проголосували 125 виборців (7,2% від загальної кількості).

Прес-служба посольства України в Канаді раніше повідомляла, що виборці прибували з різних регіонів Австралії. Також з навчальною метою прийшли учні Української братської школи їм. Лесі Українки, розташованої в Канберрі.

Усі закордонні виборчі дільниці працюють за графіком з 8.00 до 20.00 за часом країни розташування. У зв’язку із різницею часових поясів, останньою дільницею, на якій завершиться голосування, буде виборча дільниця, розташована у Сан-Франциско (штат Каліфорнія, США). Тут голосування припиниться о 6.00 1 квітня за київським часом.

Всього у закордонному виборчому окрузі сформовано 101-у дільничну комісію, розташовану в 72-х країнах. На території Росії усі дільниці закриті.