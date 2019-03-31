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Ракурс
Сегодня в Украине проходят выборы президента, фото: Посольство Украины в Австралии

Выборы президента: завершилось голосование на избирательном участке в Австралии

31 мар 2019, 16:17
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Завершилось голосование на избирательном участке, расположенном на территории Австралии.

Именно здесь началось голосование на нынешних выборах президента. Расположенный на территории посольства Украины в столице Австралии городе Канберра заграничный избирательный участок № 900001 открылся в 8.00 по местному времени, что составляет 23.00 30 марта по киевскому времени. В 12.00 31 марта по Киеву участок закрылся. Об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук сообщает Центральная избирательная комиссия.

Отмечается, что всего в список избирателей на этом участке внесены 1737 человек, из них проголосовали 125 избирателей (7,2% от общего количества).

Пресс-служба посольства Украины в Канаде ранее сообщала, что избиратели прибывали из разных регионов Австралии. Также в учебных целях пришли ученики Украинской братской школы им. Леси Украинский, расположенной в Канберре.

Все зарубежные избирательные участки работают по графику с 8.00 до 20.00 по времени страны расположения. В связи с разницей часовых поясов, последним участком, на котором завершится голосования, будет избирательный участок, расположенный в Сан-Франциско (штат Калифорния, США). Здесь голосования прекратится в 6.00 1 апреля по киевскому времени.

Всего в заграничном избирательном округе сформирована 101-а участковая комиссия, расположенная в 72-х странах. На территории России все участки закрыты.

Источник: Ракурс


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