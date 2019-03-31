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Ракурс
Как голосуют украинские военные на Донбассе и за рубежом. Фото: ТВ-Центр

Как голосуют украинские военные на Донбассе и за рубежом (ФОТО)

31 мар 2019, 15:58
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Украинские военные принимают участие в голосовании на территории Украины и за ее пределами. По представлению Министерства обороны Украины были созданы 79 специальных избирательных участков в районе операции Объединенных сил.

Избирательные участки для военных работают по такому же графику, что и обычные. Первыми голосовали украинские военные с передовой, сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

Согласно данным ведомства, голосование проходит без эксцессов.

Также к голосованию присоединились украинские военные, которые выполняют задачи под эгидой Миссии ООН в Конго. Там был создан заграничный избирательный участок № 900111, который располагается в лагере украинского национального контингента. Отмечается, что выборы начались в 8.00 по местному времени, украинские военные активно участвуют в голосовании. После завершения голосования всю необходимую документацию доставит представитель Министерства иностранных дел.

Как голосуют украинские военные на Донбассе и за рубежом. Фото: mil.gov.ua

Как голосуют украинские военные на Донбассе и за рубежом. Фото: mil.gov.ua

Как голосуют украинские военные на Донбассе и за рубежом. Фото: mil.gov.ua

Как голосуют украинские военные на Донбассе и за рубежом. Фото: mil.gov.ua

Как голосуют украинские военные на Донбассе и за рубежом. Фото: mil.gov.ua

Источник: Ракурс


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