Как голосуют украинские военные на Донбассе и за рубежом. Фото: ТВ-Центр

https://racurs.ua/n120124-kak-golosuut-ukrainskie-voennye-na-donbasse-i-za-rubejom-foto.html

Ракурс

Украинские военные принимают участие в голосовании на территории Украины и за ее пределами. По представлению Министерства обороны Украины были созданы 79 специальных избирательных участков в районе операции Объединенных сил.

Избирательные участки для военных работают по такому же графику, что и обычные. Первыми голосовали украинские военные с передовой, сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

Согласно данным ведомства, голосование проходит без эксцессов.

Также к голосованию присоединились украинские военные, которые выполняют задачи под эгидой Миссии ООН в Конго. Там был создан заграничный избирательный участок № 900111, который располагается в лагере украинского национального контингента. Отмечается, что выборы начались в 8.00 по местному времени, украинские военные активно участвуют в голосовании. После завершения голосования всю необходимую документацию доставит представитель Министерства иностранных дел.