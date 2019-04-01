Выборы президента Украины: все, что происходит в первом туре / Фото: Ракурс

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Ракурс

Первый тур выборов президента в 8.00 воскресенья 31 марта стартовал в Украине. Граждане в течение дня голосовали за одного из 39-ти кандидатов на пост главы государства. Избирательные участки работали до 20.00. Предварительные результаты выборов (экзит-полы) были обнародованы сразу после завершения голосования. Затем появились первые официальные данные Центризбиркома. «Ракурс» следит за установлением итогов первого тура выборов.

15.20 — Зеленского и Тимошенко оставили под охраной полиции. С семи других кандидатов полиция сняла охрану.

15.25 — Центризбирком обработал уже 81.97% протоколов с результатами голосования на нынешних президентских выборах.

14.44 — Центризбирком обработал 98,01% протоколов избирательных участков, которые расположены за границей. Большинство голосов украинцы отдали действующему президенту Украины Петру Порошенко.

13.40 — штаб Порошенко попросил поддержки у кандидатов от демократических сил во втором туре.

13.30 — Александр Шевченко, который участвовал в первом туре выборов, после своего поражения заявил о поддержке Владимира Зеленского во втором туре. В свою очередь штаб Зеленского заявил, что не будет вести тайных переговоров о поддержке со стороны других кандидатов, не прошедших во второй тур, и распределении должностей в команде шоумена.

12.30 — Центральная избирательная комиссия обработала уже более 60% протоколов результатов голосования на выборах президента Украины.

11.09 — Центризбирком официально анонсировал второй тур, который состоится 21 апреля.

11.05 — в МВД рассказали о резонансных инцидентах, связанных с проведением выборов президента, произошедших этой ночью.

10.40 — Центральная избирательная комиссия обработала уже более 60% протоколов результатов голосования на выборах президента Украины.

9.20 — Центральная избирательная комиссия обработала уже 54,7% протоколов результатов голосования на выборах президента Украины. Тройка лидеров остается неизменной.

07.15. — Центризбирком по состоянию на семь часов утра обработал 40,21% протоколов. Тройка лидеров президентской гонки не изменилась. Как и раньше, с большим отрывом побеждает актер Владимир Зеленский.

06.47. — Завершилось голосование на выборах президента Украины за рубежом. Последним в шесть утра по киевскому времени закрылся избирательный участок в Сан-Франциско (США). В целом украинцы за рубежом голосовали на 101 избирательном участке.

06.19. — В ЦИК по состоянию на шесть часов утра 1 апреля обработали 33,28% протоколов. Тройка лидеров остается неизменной — на первом месте шоумен Владимир Зеленский, вторую и третью строчку занимают Петр Порошенко и Юлия Тимошенко.

05.16. — По состоянию на пять часов утра Центральной избирательной комиссией обработаны 26,35% протоколов. Владимир Зеленский лидирует — 30,03%. На второй позиции действующий глава государства Петр Порошенко — 16,78%. Лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко на третьей строчке — 13,30%.

04.48. — В Центризбиркоме сообщили, что на нынешних выборах президента Украины не приняли участие 10 млн 756 тыс. 850 избирателей. Всего в списках избирателей значились 29 млн 468 тыс. 783 человек. Количество граждан Украины, которые получили избирательные бюллетени на участках в Украине, составляет 18 млн 711 тыс. 933 человека.

04.14. — Продолжается подсчет голосов. Центризбирком по состоянию на четыре часа ночи обработал 20,94% протоколов. Лидером выборов является актер Владимир Зеленский, на второй позиции Петр Порошенко, а Юлия Тимошенко замыкает тройку лидеров.

03.20. — Центральная избирательная комиссия по состоянию на три часа ночи 1 апреля обработала 14,72% протоколов. В президентской гонке лидирует шоумен Владимир Зеленский, президент Петр Порошенко — второй, Юлия Тимошенко — на третьей позиции.

02.54. — В Беларуси участковая комиссия зарубежного округа завершила подсчет голосов. В соседней стране участие в голосовании приняли 749 граждан Украины. Больше всего голосов получил актер Владимир Зеленский, за него проголосовал 281 гражданин. За действующего президента Петра Порошенко голоса отдали 206 избирателей, а Юрий Бойко оказался на третьем месте. За него проголосовали 58 человек.

02.14 — ЦИК обработал почти 10% протоколов по состоянию на два часа ночи 1 апреля. По данным 9,12% протоколов ситуация не изменилась: Зеленский на первом месте, Порошенко идет вторым, а Тимошенко — на третьем месте.

01.37 — в Центральной избирательной комиссии (ЦИК) рассказали о курьезах, которые случились во время голосования в первом туре президентских выборов. В частности, речь шла о драке между общественными наблюдателями.

01.08 — ЦИК продолжает подсчитывать голоса. По состоянию на 01.00 обработано 3,59% протоколов со всех избирательных участков. Лидируют комик Владимир Зеленский и действующий президент Петр Порошенко.

00.29 — В Минюсте рассказали, что для участия в выборах во втором туре не по прописке необходимо вновь изменить место голосования в установленном законом порядке.

23.52 — Центральная избирательная комиссия (ЦИК) считает голоса: согласно итогам обработки 1,10% протоколов по Украине, лидерами первого тура выборов являются комик Владимир Зеленский и действующий президент Петр Порошенко.

23.50 — кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что представит первую пятерку своей команды до конца второго тура и готов к дебатам с Порошенко.

23.40 — правоохранители сегодня получили 1 тыс. 927 заявлений и сообщений о нарушениях, связанных с проведением выборов.

23.00 — Владимир Зеленский возглавляет рейтинг кандидатов в президенты на момент закрытия избирательных участков — за него отдали свои голоса 30,6% избирателей. Второе место у действующего президента Петра Порошенко (17,8%), третье — у Юлии Тимошенко (14,2%). Результаты Национального экзит-пола на выборах президента Украины по состоянию на 20.00 обнародовали фонд «Демократические инициативы», КМИС и Центр Разумкова.

23.00 — полиция получила 11 сообщений о заминировании избирательных участков в Днепропетровской области. Правоохранители отследили трафик звонивших лиц и установили, что все эти сообщения поступили с территории России.

22.57 — «Ракурс» собрал реакцию пользователей социальных сетей на результаты национального экзит-пола голосования на выборах.

22.10 — в штабе Гриценко заявили, что с поддержкой кандидатов во втором туре планируют определиться в течение недели.

22.02 — Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили прокомментировал результаты езит-полов голосования на президентских выборах 31 марта. Он сказал, что уже видит Владимира Зеленского следующим президентом Украины

21.33 — Зеленский и Тимошенко могут объединиться во втором туре выборов. Об этом сообщил народный депутат Мустафа Найем в своем Telegram-канале. В тоже время у Зеленского и у Тимошенко опровергли информацию о возможном объединении.

21.21 — кандидат в президенты Владимир Зеленский поздравил своих сторонников и намекнул на тяжелую работу накануне второго тура голосования.

21.20 — кандидат в президенты Юлия Тимошенко призывает избирателей не верить «продажным экзит-полами», называя их инструментом манипуляции.

21.10 — кандидат в президенты Петр Порошенко оценил конкуренцию во время избирательной кампании 2019 года и назвал Владимира Зеленского марионеткой олигарха Коломойского.

20.53 — в Краматорске Донецкой области в «заминированной» машине нашли 500 бюллетеней с отметками за Юлию Тимошенко.

20.30 — в Украине завершилось голосование на выборах президента. Центризбирком начинает публиковать информацию о явке по состоянию на 20.00.

20.00 — лидером Национального экзит-пола по состоянию на 18.00 является Владимир Зеленский, за него отдали свои голоса 30,4% избирателей. Второе место занимает действующий президент Петр Порошенко — у него 17,8%. Замыкает тройку лидеров Юлия Тимошенко — 14,2%.

Национальный экзит-пол — соцопрос на выходе из избирательных участков — обнародовали фонд «Демократические инициативы», КМИС и Центр Разумкова.

19.59 — пенсионер умер во Львове после посещения избирательного участка. Он успел проголосовать на выборах президента.

19.40 — представителям российских СМИ сегодня запретили доступ к избирательному участку, расположенному на территории посольства Украины в Беларуси.

18.52 — голосование завершилось на самом отдаленном заграничном избирательном участке на станции «Академик Вернадский».

18.50 — возле здания Центральной избирательной комиссии в Киеве наблюдатели фиксируют рост количества молодых людей спортивного телосложения.

17.55 — на участке в селе Мирное Беляевского района Одесской области наблюдатель зафиксировал факт досрочного заполнения протокола о подсчете голосов избирателей.

17.05 — полиция квалифицирует действия лидера Радикальной партии Олега Ляшко, который продемонстрировал свой бюллетень, как «нарушение тайны голосования».

16.44 — в США открылся избирательный участок № 90089 в Вашингтоне. Первые избиратели уже проголосовали.

16.10 — завершилось голосование на заграничном избирательном участке, расположенном на территории Австралии.

15.58 — в Министерстве обороны рассказали, как голосуют украинские военные на Донбассе и за рубежом. В районе операции Объединенных сил были созданы 79 специальных избирательных комиссий. К голосованию присоединились и военные, которые выполняют задачи под эгидой Миссии ООН в Конго.

15.42 — явка избирателей составляет 45,11%. Это данные ЦИК по состоянию на 15.00, которые постоянно обновляются.

15.40 — наблюдатели Комитета избирателей Украины зафиксировали попытку организации контролируемого голосования в Херсонской области.

15.35 — украинские граждане выстраиваются в гигантские очереди к заграничным избирательным участкам. Некоторые очереди растягиваются на несколько улиц.

15.20 — жительница Киева проголосовала и родила на участке. На расположенном во втором родильном доме на Подоле участке женщина родила девочку. Впрочем, украинка успела и выполнить гражданский долг — проголосовать.

14.45 — Юлия Мостовая, супруга кандидата в президенты Анатолия Гриценко, смогла проголосовать со второй попытки: сначала на избирательном участке женщине сообщили, что ее нет в списках избирателей. Впоследствии оказалось, что член участковой избирательной комиссии (УИК) ошибся.

14.40 — на выборах президента свои голоса уже отдали премьер-министр Владимир Гройсман, спикер Андрей Парубий и лидер «Народного фронта» Арсений Яценюк.

14.30 — под ЦИК собираются неизвестные молодые люди. О целях своих сборов ничего конкретного не говорят и заявляют, что пришли «отдохнуть».

14.00 — в день голосования на выборах в Черниговской области в полицию поступило сообщение от неизвестного мужчины, который угрожал взорвать штабы одного из кандидатов в президенты в случае не прекращения подкупа избирателей.

13.30 — председатель избиркома в Одессе избил избирателя, а член комиссии пришла пьяная. По последним данным, в области зафиксировали 43 факта возможного нарушения избирательного законодательства.

12.50 — Анатолий Гриценко проголосовал на выборах президента Украины. Лидер «Гражданской позиции», который также участвует в гонке за кресло главы государства, посетил избирательный участок вместе с женой — главным редактором «Зеркала недели» Юлией Мостовой. Однако ее в списках избирателей не оказалось.

12.40 — Центральная избирательная комиссия обнародовала данные явки на выборах президента по состоянию на 11.00. Самыми активными избирателями на текущий момент являются жители Луганщины и Запорожья.

12.20 — действующий глава государства Петр Порошенко сегодня вместе с семьей посетил один из избирательных участков для того, чтобы принять участие в голосовании на выборах президента.

11.50 — во время голосования на выборах президента Украины в помещение одного из избирательных участков города Борзна в Черниговской области неизвестный бросил зажигательную смесь.

11.30 — Владимир Зеленский также уже проголосовал на выборах президента Украины.

11.00 — кандидаты в президенты лидер ВО «Батькивщина» Юлия Тимошенко, представитель «Оппозиционного блока» Александр Вилкул и кандидат от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрий Бойко уже проголосовали на выборах президента.

10.50 — в Украине семь избирательных участков не открылись вовремя.

10.30 — первые нарушения на выборах президента 31 марта зафиксировали наблюдатели в разных областях Украины. Граждане снова голосовали без паспортов, некоторые участки так и не открылись, на других было мало бюллетеней и много скрытой агитации.

10.07 — Кличко приехал голосовать на велосипеде.

9.50 — Олег Ляшко уже воспользовался своим гражданским правом во время голосования на выборах президента Украины утром 31 марта.

9.00 — голосование на выборах президента Украины 31 марта началось на избирательных участках в Азербайджане, Армении и Эстонии.

8.30 — Во время сегодняшнего голосования на выборах президента в составе миссии американских наблюдателей в Киеве находится вдова американского сенатора и друга Украины Джона Маккейна Синди.

8.00 — Первый тур выборов президента утром 31 марта стартовал в Украине. В воскресенье граждане в течение дня будут голосовать за одного из 39-ти кандидатов на пост главы государства. Избирательные участки открылись в 8.00 и будут работать до 20.00.

7.30 — голосование на выборах президента, благодаря разнице во времени, начали украинцы в Австралии, а также Китае. Первый зарубежный избирательный участок в австралийской Канберре открылся еще 30 марта в 23.00 по киевскому времени.

Напомним, избирательная кампания в Украине длилась 90 дней. 9 февраля был оглашен список 44-х претендентов на пост главы государства, еще свыше 40 желающим ЦИК отказал в регистрации. Пять кандидатов отказались от участия в гонке. 8 марта был утвержден текст бюллетеня с 39 кандидатами. Впоследствии Сергей Тарута заявил, что поддерживает Юлию Тимошенко, а Александр Мороз передумал участвовать в выборах.

Предварительные результаты выборов (экзит-полы) будут обнародованы после завершения голосования — после 20.00 воскресенья, 31 марта, однако официальные результаты Центральная избирательная комиссия объявит в период между первым и 10 апреля. Если в первом туре ни один из кандидатов не наберет более 50% голосов, тогда второй тур президентских выборов состоится 21 апреля.

Центризбирком должен установить окончательные результаты повторного голосования до 1 мая. Инаугурацию новоизбранного президента Украины необходимо провести в период с мая по 3 июня.

Главные требования к кандидатам в президенты

Для того, чтобы стать кандидатом в президенты, необходимо: быть гражданином Украины; достичь 35-летнего возраста; иметь право голоса на выборах; проживать в Украине в течение 10 лет перед днем выборов и знать государственный украинский язык.

Также все кандидаты в президенты вносили залог в размере 2,5 млн грн. Отметим, что ЦИК возвращает залог только тем кандидатам, кто попал во второй тур выборов или же победил.

Во сколько обойдутся выборы?

Выборы президента Украины обойдутся Центральной избирательной комиссии более чем в 2,35 млрд грн. На функционирование реестра избирателей государство тратит свыше 223 млн грн. Собственные расходы ЦИК составляют более 266 млн грн.

Список кандидатов на пост президента Украины: