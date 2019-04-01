Вчера в Украине состоялось голосование на выборах президента, фото: «Википедия»

https://racurs.ua/n120168-v-cik-podschitali-bolee-50-protokolov-infografika.html

Ракурс

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) уже обработала 54,7% протоколов результатов вчерашнего голосования на выборах президента Украины.

Ситуация среди лидеров избирательной гонки не изменилась.

Список кандидатов продолжает возглавлять шоумен Владимир Зеленский. Сейчас его показатель составляет 30,23% голосов избирателей.

У действующего президента Петра Порошенко 16,57% голосов избирателей. На третьей строчке лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко — 13,10% голосов. У самовыдвиженца Юрия Бойко — 11,49% голосов. Пятую строчку занимает лидер партии «Гражданская позиция» Анатолий Гриценко — 7,13%. Шестое место — у самовыдвиженца Игоря Смешко (5,93%).

Недействительными по Украине признаны 1,17% бюллетеней.

Окончательные результаты первого тура выборов объявят в период до 10 апреля.

Второй тур запланирован на 21 апреля, публикация его результатов — до 4 мая.

Напомним, на вчерашнее голосование не пришли более 10 млн избирателей из в целом почти 29,5 млн. Таким образом, явка избирателей по Украине составила почти 64%.