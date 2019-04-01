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Вчера в Украине состоялось голосование на выборах президента, фото: «Википедия»

В ЦИК подсчитали более 50% протоколов (ИНФОГРАФИКА)

1 апр 2019, 09:21
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Центральная избирательная комиссия (ЦИК) уже обработала 54,7% протоколов результатов вчерашнего голосования на выборах президента Украины.

Ситуация среди лидеров избирательной гонки не изменилась.

Список кандидатов продолжает возглавлять шоумен Владимир Зеленский. Сейчас его показатель составляет 30,23% голосов избирателей.

У действующего президента Петра Порошенко 16,57% голосов избирателей. На третьей строчке лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко — 13,10% голосов. У самовыдвиженца Юрия Бойко — 11,49% голосов. Пятую строчку занимает лидер партии «Гражданская позиция» Анатолий Гриценко — 7,13%. Шестое место — у самовыдвиженца Игоря Смешко (5,93%).

Недействительными по Украине признаны 1,17% бюллетеней.

Окончательные результаты первого тура выборов объявят в период до 10 апреля.

Второй тур запланирован на 21 апреля, публикация его результатов — до 4 мая.

ЦИК обработала более 54% бюллетеней. Инфографика: ЦИК

Напомним, на вчерашнее голосование не пришли более 10 млн избирателей из в целом почти 29,5 млн. Таким образом, явка избирателей по Украине составила почти 64%.

Источник: Ракурс


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