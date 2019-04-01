Новая эпоха получила название «Рейва», фото: Japan Today

https://racurs.ua/n120167-v-yaponii-obyavili-nazvanie-novoy-epohi-imperatorskogo-pravleniya.html

Ракурс

Правительство Японии сегодня объявил название новой эры императорского правления, которая начнется 1 мая, когда действующего монарха Акихито заменит его преемник наследный принц Нарухито.

Новая эпоха получит название «Рейва», сообщает телеканал NHK.

Сегодня генеральный секретарь японского Кабмина Йосихиде Суга продемонстрировал журналистам, какими именно иероглифами будут записывать название эпохи. Отмечается, что название «Рейва» взято из самой старой из существующих антологии японской поэзии — «Манъесю», вероятно, созданной в период с VII по конец VIII в.

Обычно название эпохи в Японии объявляю после восшествия на трон нового императора. На этот раз по просьбе представителей бизнеса сделали исключение — нужно время для внесения соответствующих изменений в программное обеспечение, поскольку название эры используется в официальных документах, включая водительские удостоверения, карточки медицинского страхования и календари.

Действующая эпоха называется «Хэйсэй», она истекает 30 апреля — в день, когда император Акихито официально отречется от престола.

Напомним, Акихито станет первым японским монархом за 200 лет, который откажется от престола.