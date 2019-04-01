Нова епоха отримала назву «Рейва», фото: Japan Today

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Ракурс

Уряд Японії сьогодні оголосив назву нової ери імператорського правління, котра розпочнеться 1 травня, коли чинного монарха Акіхіто замінить його наступник наслідний принц Нарухіто.

Нова епоха отримає назву «Рейва», повідомляє телеканал NHK.

Сьогодні генеральний секретар японського Кабміну Йосіхіде Суга продемонстрував журналістам, якими саме ієрогліфами записуватимуть назву епохи. Зазначається, що назва «Рейва» взята з найстарішої з існуючих антологій японської поезії — «Манйосю», ймовірно, створеної в період з VII по кінець VIII ст.

Зазвичай назву епохи в Японії оголошую після сходження на трон нового імператора. Цього разу на прохання представників бізнесу зробили виключення — потрібен час для внесення відповідних змін у програмне забезпечення, оскільки назва ери використовується в офіційних документах, включаючи водійські посвідчення, картки медичного страхування і календарі.

Чинна епоха має назву «Хейсей», вона спливає 30 квітня — в день, коли імператор Акіхіто офіційно відречеться від престолу.

Нагадаємо, Акіхіто стане першим японським монархом за 200 років, який зречеться престолу.