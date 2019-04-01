Вчора в Україні відбулося голосування на виборах президента, фото: «Вікіпедія»

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Ракурс

Центральна виборча комісія (ЦВК) вже опрацювала 54,7% протоколів результатів вчорашнього голосування на виборах президента України.

Ситуація серед лідерів виборчих перегонів не змінилася.

Список кандидатів продовжує очолювати шоумен Володимир Зеленський. Наразі його показник становить 30,23% голосів виборців.

У чинного президента Петра Порошенка 16,57% голосів виборців. На третій сходинці лідер «Батьківщини» Юлія Тимошенко — 13,10% голосів. У самовисуванця Юрія Бойка — 11,49% голосів. П’яту сходинку посідає лідер партії «Громадянська позиція» Анатолій Гриценко — 7,13%. Шосте місце — у самовисуванця Ігоря Смешка (5,93%).

Недійсними по Україні визнано 1,17% бюлетенів.

Остаточні результати першого туру виборів оголосять в період до 10 квітня.

Другий тур запланований на 21 квітня, публікація його результатів — до 4 травня.

Нагадаємо, на вчорашнє голосування не прийшли понад 10 млн виборців із загалом майже 29,5 млн. Таким чином, явка виборців по Україні склала майже 64%.