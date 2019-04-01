У ЦВК підрахували понад 33% протоколів (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n120163-u-cvk-pidrahuvaly-ponad-33-protokoliv-infografika.htmlРакурс
Центральна виборча комісія станом на шосту годину ранку 1 квітня опрацювала 33,28% протоколів.
Станом на 06.00 на виборах президента України продовжує лідирувати шоумен Володимир Зеленський. На другій сходинці перебуває чинний глава держави Петро Порошенко. Такі результати опублікувані на веб-сторінці ЦВК.
Третю позицію займає лідер партії «Батьківщина» та народний депутат Юлія Тимошенко. Четверту сходинку посідає лідер політичної сили «Опозиційна платформа — За Життя» Юрій Бойко, п’яту — лідер «Громадянської позиції» Анатолій Гриценко.
Офіційні результати ЦВК на 06.00 наступні:
- Володимир Зеленський — 30,17%;
- Петро Порошенко — 16,69%;
- Юлія Тимошенко — 13,18%;
- Юрій Бойко — 11,43%;
- Анатолій Гриценко — 7,06%;
- Ігор Смешко — 5,96%.
Нагадаємо, вибори президента України, які відбулися 31 березня, проігнорували 10 млн 756 тис. 850 виборців. У списках виборців значилися 29 млн 468 тис. 783 осіб, бюлетені на виборчих дільницях отримали 18 млн 711 тис. 933 осіб.