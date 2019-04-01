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Протести у Венесуелі. Фото: Народна правда

Криза у Венесуелі: невідомі відкрили вогонь по учасниках антипрезидентського протесту, є поранені (ФОТО)

1 кві 2019, 05:47
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Акція протесту у Венесуелі завершилася стріляниною. Група озброєних людей у цивільному одязі відкрила вогонь по демонстрантах, які протестували проти президента Ніколаса Мадуро.

Внаслідок стрілянини, яка сталася 31 березня в Каракасі, постраждали щонайменше двоє осіб, постраждалих доправили до лікарень. Про це повідомляє El Nacional.

За інформацією ЗМІ, стріляти по цивільних могли особи, які є представниками проурядових угруповань.

Як відомо, у січні у Венесуелі почалися масові заворушення після інавгурації обраного президента Ніколаса Мадуро. Велика кількість людей вийшли на вулиці з протестами. Відбулися сутички між демонстрантами та військовими. Лідер опозиції проголосив себе тимчасовим президентом країни. Його визнали США та низка європейських країн.

У Венесуелі обстріляли учасників мітингу. Фото: El Nacional

Нагадаємо, 30 березня у Венесуелі втретє за місяць сталося масштабне відключення електроенергії. Надзвичайна подія залишила без світла лікарні та аеропорти, а також призвела до збою в подачі води. Електроенергія відсутня у низці міст: Каракас, Маракай, Маракайбо, Валенсії та Сан-Крістобаль.


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