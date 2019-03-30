Блекаут у Венесуелі: лікарні та аеропорти без світла, порушена подача води. Фото: ТСН

https://racurs.ua/ua/n120068-blekaut-u-venesueli-likarni-ta-aeroporty-bez-svitla-porushena-podacha-vody.html

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У Венесуелі втретє за місяць сталося масштабне відключення електроенергії, яке залишило без світла лікарні та аеропорти, а також призвело до збою в подачі води. Масштабне відключення торкнулося столиці (Каракас), Маракай, Маракайбо, Валенсії та Сан-Крістобаля.

Відключення електропостачання сталася сьогодні близько 1.10 за Києвом (29 березня 19.10 за місцевим часом). Неурядова організація NetBlocks зазначає, що в країні тільки у 10% телекомунікаційних об'єктів зберігся інтернет. Про це повідомляє німецьке видання Deutsche Welle.

Голова Венесуели Ніколас Мадуро назвав відключення саботажем, але спостерігачі вважають, що справа у зносі електромереж. Гуманітарна допомога від Червоного Хреста і Червоного Півмісяця буде готова тільки через два тижні, а до тих пір лікарні та поліклініки країни мають впоратися з ситуацією самостійно.

Попереднє масштабне відключення сталося 25 березня і торкнулося 16 з 21 штатів Венесуели. Інформація про причини блекаута була різною: Мадуро заявив, що справа в хакерській атаці, а в. о. президента Хуан Гуайдо повідомив, що сталося загоряння високовольтної лінії електропередачі.

Парламент Венесуели 11 березня оголосив в країні режим надзвичайного стану.

Наразі країна переживає політичну кризу. В середині січня після переобрання Мадуро на другий термін в країні почалися масові протести. Голова парламенту Гуайдо оголосив себе в. о. президента і більшість країн визнали його тимчасовим головою держави. Сьогодні в країні очікуються нові демонстрації прихильників Гуайдо проти правлячого режиму.

Раніше повідомлялося, що через блекаут в Венесуелі загинули 79 осіб. Це люди, які перебували в лікарнях.