Американський штат Луїзіана підтримав визнання Голодомору геноцидом українського народу. Фото: ТСН

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Ще один американський штат визнав Голодомор геноцидом українців. У зв’язку з 85-ми роковинами трагедії 1932−1933 років Луїзіана приєдналася до понад 20 штатів і 29 березня випустила прокламацію з цього приводу.

Листівка американського штату, зокрема, підтримує прийнятий раніше в США закон про визнання Голодомору геноцидом. Прокламацію видали за розпорядженням губернатора штату Луїзіана Джона Бела Едвардса. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомляє прес-служба посольства України в США.

У свою чергу, дипломати висловили подяку американцям за допомогу у відновленні історичної справедливості і наголосили, що це робиться в пам’ять про мільйони жертв, які загинули через режим Сталіна.

В Україні трагічні події оцінюють, як штучний масовий голод, який був організований урядом СРСР. Голодомор призвів до мільйонів жертв у сільській місцевості України.

Верховна рада України в 2016 році звернулася до світових держав із закликом визнати Голодом геноцидом українців. Наразі відгукнулися 24 країни.

Як повідомляв «Ракурс», резолюцію про визнання Голодомору геноцидом українців Конгрес США прийняв 12 грудня минулого року. Українські дипломати назвали це рішення справжнім стратегічним партнерством.