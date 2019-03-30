Американский штат Луизиана поддержал признание Голодомора геноцидом украинского народа. Фото: ТСН

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Ракурс

Еще один американский штат признал Голодомор геноцидом украинцев. В связи с 85-й годовщиной трагедии 1932−1933 годов Луизиана присоединилась к более чем 20 штатам и 29 марта выпустила прокламацию по этому поводу.

Листовка американского штата, в частности, поддерживает принятый ранее в США закон о признании Голодомора геноцидом. Прокламацию выдали по распоряжению губернатора штата Луизиана Джона Бела Эдвардса. Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-служба посольства Украины в США.

В свою очередь, дипломаты выказали благодарность американцам за помощь в восстановлении исторической справедливости и подчеркнули, что это делается в память о миллионах жертв, которые погибли из-за режима Сталина.

В Украине трагические события оценивают, как искусственный массовый голод, который был организован правительством СССР. Голодомор привел к миллионам жертв в сельской местности Украины.

Верховная рада Украины в 2016 обратилась к мировым государствам с призывом признать Голодом геноцидом украинцев. На данный момент откликнулись 24 страны.

Как сообщал «Ракурс», резолюцию о признании Голодомора геноцидом украинцев Конгресс США принял 12 декабря прошлого года. Украинские дипломаты назвали это решение настоящим стратегическим партнерством.