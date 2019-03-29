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Масштабный пожар под Киевом. Фото: Вести

Масштабный пожар под Киевом: горит предприятие, изготавливающее армейское обмундирование (ВИДЕО)

29 мар 2019, 23:11
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Масштабный пожар произошел сегодня в Ворзеле Киевской области. Пожар начался около 20.00.

Возгорание произошло в здании частного предприятия на улице Курортная, 15. Указанная фирма занимается изготовлением армейского обмундирования, сообщают в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

По словам спасателей, пожар произошел на площади 1,5 тыс. кв. м., а к его тушению привлечены значительные силы: семь единиц техники и 35 человек.

На странице «Киев оперативный» в Facebook предполагают, что пожар произошел на территории складских помещений.

По предварительным данным, в результате пожара никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что на заправке в Кропивницком вспыхнули пять грузовых автомобилей, в результате возгорания произошло семь взрывов разной мощности. От пожара и взрывов пострадали четыре человека.

Источник: Ракурс


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