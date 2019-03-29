Масштабна пожежа під Києвом: горить підприємство, що виготовляє армійське обмундирування (ВІДЕО)

Масштабна пожежа під Києвом. Фото: Вести

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Масштабна пожежа сталася сьогодні у Ворзелі Київської області. Пожар почався близько 20.00.

Загорання сталося у будівлі приватного підприємства на вулиці Курортна, 15. Вказана фірма займається виготовленням армійського обмундирування, повідомляють у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

За словами рятувальників, пожежа сталася на площі 1,5 тис. кв. м., а до її гасіння залучено значні сили: сім одиниць техніки та 35 осіб.

На сторінці «Київ оперативний» у Facebook припускають, що пожар стався на території складських приміщень підприємства.

За попередніми даними, внаслідок пожежі ніхто не постраждав.

Раніше повідомлялося, що на заправці в Кропивницькому спалахнули п’ять вантажних автомобілів, внаслідок загоряння сталося сім вибухів різної потужності. Від пожежі і вибухів постраждало четверо осіб.