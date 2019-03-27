Вибух на автостоянці у Кропивницькому відправив до лікарні трьох осіб. Фото: ВМС

https://racurs.ua/ua/n119972-vybuh-na-avtostoyanci-u-kropyvnyckomu-vidpravyv-do-likarni-troh-osib-foto-video.html

Ракурс

У Кропивницькому на автостоянці спалахнули п’ять вантажівок, три з яких з цистернами газу. В результаті спалаху відбулося сім вибухів різної потужності і постраждали три людини, їх доставили в медичний заклад.

За попередніми даними, серед постраждалих опинилися двоє співробітників Державної служби надзвичайних ситуацій (ДСНС) і водій газовоза, який перебуває в реанімації. Лікарі оцінюють його стан як важкий. Про це повідомляє прес-служба головного управління ДСНС.

Вибух на автостоянці став причиною загоряння десяти легкових автомобілів і покрівлі двоповерхової будівлі колишньої СТО на площі 200 кв. м. Близько 20.55 пожежу вдалося локалізувати, на місці працювало 85 пожежних.

Причину загоряння поки що встановлюють співробітники спецслужб. Район події оточили правоохоронці.

Наразі пожежа ліквідована.

Раніше повідомлялося, що сьогодні вранці сталася пожежа в Київському коледжі комп’ютерних технологій і економіки Національного авіаційного університету, розташованому на вул. Бориспільської в Дарницькому районі столиці.