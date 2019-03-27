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Вибух на автостоянці у Кропивницькому відправив до лікарні трьох осіб. Фото: ВМС

Вибух на автостоянці у Кропивницькому відправив до лікарні трьох осіб (ФОТО, ВІДЕО)

27 бер 2019, 23:11
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У Кропивницькому на автостоянці спалахнули п’ять вантажівок, три з яких з цистернами газу. В результаті спалаху відбулося сім вибухів різної потужності і постраждали три людини, їх доставили в медичний заклад.

За попередніми даними, серед постраждалих опинилися двоє співробітників Державної служби надзвичайних ситуацій (ДСНС) і водій газовоза, який перебуває в реанімації. Лікарі оцінюють його стан як важкий. Про це повідомляє прес-служба головного управління ДСНС.

Вибух на автостоянці став причиною загоряння десяти легкових автомобілів і покрівлі двоповерхової будівлі колишньої СТО на площі 200 кв. м. Близько 20.55 пожежу вдалося локалізувати, на місці працювало 85 пожежних.

Пожежа у Кропивницькому відправила до лікарні трьох осіб. Фото: ДСНС

У Кропивницькому на автостоянці спалахнула пожежа, лунали вибухи

Причину загоряння поки що встановлюють співробітники спецслужб. Район події оточили правоохоронці.

Наразі пожежа ліквідована.

Раніше повідомлялося, що сьогодні вранці сталася пожежа в Київському коледжі комп’ютерних технологій і економіки Національного авіаційного університету, розташованому на вул. Бориспільської в Дарницькому районі столиці.


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