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Причиною пожежі стало коротке замикання електропроводів, фото: Pexels

У Києві ліквідували пожежу в коледжі Національного авіаційного університету (ВІДЕО)

27 бер 2019, 11:08
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Сьогодні вранці сталася пожежа в Київському коледжі комп’ютерних технологій та економіки Національного авіаційного університету, розташованому на вул. Бориспільській у Дарницькому районі столиці.

Інформація про займання надійшла до пожежників о 8.16, повідомляє прес-служба ДСНС.

Учнів та викладачів коледжу евакуювали ще до прибуття вогнеборців.

Осередок займання розташовувався в одній із аудиторій на четвертому поверсі будівлі. Причиною стало коротке замкнення електропроводів з подальшим горінням. Площа пожежі охопила 6 кв. м, о 8.37 її ліквідували.

Загиблих та постраждалих внаслідок інциденту немає.

Нагадаємо, восени минулого року в Дніпрі спалахнула пожежа в гуртожитку місцевого коледжу. Пожежа почалася у підвальному приміщенні, де спалахнув матрац. Внаслідок інциденту двоє студентів отруїлися чадним газом. 17-річному хлопцеві медики допомогу надали на місці, а 17-річнцу дівчину довелося госпіталізувати до лікарні.

Джерело: Ракурс


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