Причиной пожара стало короткое замыкание электропроводов, фото: Pexels

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Сегодня утром произошел пожар в Киевском колледже компьютерных технологий и экономики Национального авиационного университета, расположенном на ул. Бориспольской в Дарницком районе столицы.

Информация о возгорании поступила к пожарным в 8.16, сообщает пресс-служба ГСЧС.

Учащихся и преподавателей колледжа эвакуировали еще до прибытия пожарных.

Очаг возгорания располагался в одной из аудиторий на четвертом этаже здания. Причиной стало короткое замыкание электропроводов с последующим горением. Площадь пожара охватила 6 кв. м, в 8.37 его ликвидировали.

Погибших и пострадавших в результате инцидента нет.

Напомним, осенью прошлого года в Днепре вспыхнул пожар в общежитии местного колледжа. Пожар начался в подвальном помещении, где вспыхнул матрас. В результате инцидента двое студентов отравились угарным газом. 17-летнему парню медики помощь оказали на месте, а 17-ричнцу девушку пришлось госпитализировать в больницу.