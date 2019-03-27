Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Причиной пожара стало короткое замыкание электропроводов, фото: Pexels

В Киеве ликвидировали пожар в колледже Национального авиационного университета (ВИДЕО)

27 мар 2019, 11:08
999

Сегодня утром произошел пожар в Киевском колледже компьютерных технологий и экономики Национального авиационного университета, расположенном на ул. Бориспольской в Дарницком районе столицы.

Информация о возгорании поступила к пожарным в 8.16, сообщает пресс-служба ГСЧС.

Учащихся и преподавателей колледжа эвакуировали еще до прибытия пожарных.

Очаг возгорания располагался в одной из аудиторий на четвертом этаже здания. Причиной стало короткое замыкание электропроводов с последующим горением. Площадь пожара охватила 6 кв. м, в 8.37 его ликвидировали.

Погибших и пострадавших в результате инцидента нет.

Напомним, осенью прошлого года в Днепре вспыхнул пожар в общежитии местного колледжа. Пожар начался в подвальном помещении, где вспыхнул матрас. В результате инцидента двое студентов отравились угарным газом. 17-летнему парню медики помощь оказали на месте, а 17-ричнцу девушку пришлось госпитализировать в больницу.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...
Новости партнеров
Загрузка...

Новости

Главные новости
999

Защита авторских прав в сети: Европарламент одобрил решение обязать интернет-компании платить за использование чужого контента

Европейский парламент одобрил директиву о защите авторских прав в интернете. Компании, как Google и Facebook, вынуждены будут платить за использование чужого контента

Новости мира
15:40

На Кировоградщине во время сельхозработ нашли останки молодой девушки, назначена ДНК-экспертиза (ВИДЕО)

В Кировоградской области во время боронования поля с помощью трактора выорали человеческие останки, которые принадлежали молодой девушке. Вероятно, это исчезнувшая в прошлом году Диана Хриненко

Новости Украины
14:59

Незаконный вылет Бойко и Медведчука в РФ будут расследовать у Луценко (ВИДЕО)

Генеральная прокуратура сегодня откроет уголовное производство из-за незаконного перелета из Украины в РФ главы политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука и кандидата на пост главы государства Юрия Бойко

Новости Украины
13:21