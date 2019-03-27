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Причиной пожара стало короткое замыкание электропроводов, фото: Pexels
В Киеве ликвидировали пожар в колледже Национального авиационного университета (ВИДЕО)https://racurs.ua/n119929-v-kieve-likvidirovali-pojar-v-kolledje-nacionalnogo-aviacionnogo-universiteta-video.htmlРакурс
Сегодня утром произошел пожар в Киевском колледже компьютерных технологий и экономики Национального авиационного университета, расположенном на ул. Бориспольской в Дарницком районе столицы.
Информация о возгорании поступила к пожарным в 8.16, сообщает пресс-служба ГСЧС.
Учащихся и преподавателей колледжа эвакуировали еще до прибытия пожарных.
Очаг возгорания располагался в одной из аудиторий на четвертом этаже здания. Причиной стало короткое замыкание электропроводов с последующим горением. Площадь пожара охватила 6 кв. м, в 8.37 его ликвидировали.
Погибших и пострадавших в результате инцидента нет.
Напомним, осенью прошлого года в Днепре вспыхнул пожар в общежитии местного колледжа. Пожар начался в подвальном помещении, где вспыхнул матрас. В результате инцидента двое студентов отравились угарным газом. 17-летнему парню медики помощь оказали на месте, а 17-ричнцу девушку пришлось госпитализировать в больницу.
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