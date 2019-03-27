Бомжи, пьяницы и безработные: командир боевиков о тех, кто шел в «ополчение» Славянска в 2014 году

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Ракурс

Один из командиров террористов ДНР рассказал о кадровом составе так называемого «ополчения» Славянска, которое воевало с украинскими Вооруженными силами в 2014 году.

«Мы рассчитывали, что из 300 тыс. населения города в ополченцы придет 20% мужчин. Но в итоге оказалось не более 0,5%", — рассказывает на видео Илья Хохлов (позывной — Махно), который в 2014 году был командиром взвода так называемого народного ополчения Донбасса и возглавлял бандитов в Славянске.

Он сообщил, что «на защиту своей родины» стали в основном бомжи, пьяницы и безработные. «Для меня это был шок. Женщины были более воинственными», — жалуется боевик.

На видео, которое обнародовал в сети офицер ВСУ Анатолий Штефан, Хохлов одет в форму бывшего украинского спецподразделения «Беркут», он находится на территории оккупированного Россией Крыма.

Напомним, что в феврале этого года в армиях террористических ДНР и ЛНР увеличилось количество суицидов и смертей в результате несчастных случаев среди боевиков.