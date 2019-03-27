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Бомжі, п'яниці й безробітні: командир бойовиків про тих, хто йшов в «ополчення» Слов’янська у 2014 році

Бомжі, п’яниці й безробітні: командир бойовиків про тих, хто йшов в «ополчення» Слов’янська у 2014 році (ВІДЕО)

27 бер 2019, 11:05
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Один із командирів терористів ДНР розповів про кадровий склад так званого «ополчення» Слов’янська, яке воювало із українськими Збройними силами у 2014 році.

«Ми розраховували, що з 300 тис. населення міста в ополченці прийде 20% чоловіків. Але в підсумку виявилося не більше 0,5%", — розповідає на відео Ілля Хохлов (позивний — Махно), який у 2014 році був командиром взводу так званого народного ополчення Донбасу і очолював бандитів у Слов’янську.

Він повідомив, що «на захист своєї батьківщини» стали в основному бомжі, п’яниці й безробітні. «Для мене це був шок. Жінки були більш войовничішими», — бідкається бойовик.

На відео, яке оприлюднив у мережі офіцер ЗСУ Анатолій Штефан, Хохлов одягнений у форму колишнього українського спецпідрозділу «Беркут», він перебуває на території окупованого росіянами Криму.

Нагадаємо, що у лютому цього року в арміях терористичних ДНР та ЛНР збільшилася кількість суїцидів та смертей через нещасні випадки серед бойовиків.

Джерело: Ракурс


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