Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Сільський голова вимагав хабар у розмірі майже 1 млн грн. Фото: Інформатор

На хабарі в 1 млн грн погорів сільський голова з Житомирщини (ФОТО)

27 бер 2019, 11:02
999

За хабар в розмірі 35 тис. дол. (майже 1 млн грн) затримали сільського голову однієї із місцевих рад у Житомирській області.

Затримання відбулося 26 березня під час одержання другої частини хабара — 30 тис. дол. Раніше посадовець вже отримав 5 тис. дол. Незаконно здобуті корупціонером гроші поліцейські вилучили під час обшуків. Про це 27 березня повідомила прес-служба Головного управління Національної поліції в Житомирській області.

Слідчі встановили, що сільський голова, користуючись розширеними повноваженнями, організував незаконну схему заробітку. Встановлено, що за вирішення земельного питання посадовець вимагав від представника фермерського господарства хабар в сумі 35 тис. грн. За ці гроші пообіцяв вирішити питання з передачі в оренду 116 га невитребуваних земельних часток (паїв).

Наразі правоохоронці вирішують питання щодо повідомлення посадовцю про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368 (одержання хабара) Кримінального кодексу України та орання запобіжного заходу.

На хабарі затримали сільського голову. Фото: Нацполіція

Голова сільради погорів на хабарі в 35 тис. дол.

Голова сільради погорів на хабарі в 35 тис. дол.

Нагадаємо, у Вінниці за хабар затримали посадовця одного з відділів Головного управління обласної поліції. Правоохоронець вимагав від місцевого мешканця хабар у сумі 10 тис. грн, за ці гроші обіцяв не притягувати громадянина до кримінальної відповідальності за продаж наркотиків.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...
Новини партнерів
Загрузка...

Новини

Головні новини
999

Вибори-2019: у МЗС назвали країну, з якої розпочнеться голосування

Через різницю в часових поясах голосування на цьогорічних виборах президента розпочнеться в Австралії, а завершиться у Сан-Франциско (США). Усі закордонні дільниці будуть відкриті з 8.00 до 20.00 за місцевим часом країни, де вони розташовані

Світові новини
18:49

«Впав на мороз»: один із кандидатів передумав йти у президенти (ЗАЯВА)

Кандидат у президенти та колишній голова Верховної Ради Олександр Мороз заявив, що просить не вважати його кандидатом у президенти через підготовку фальсифікацій результатів виборів

Новини України
17:53

Право власності на окупованих територіях: РФ практикує націоналізацію врожаю, примусове виселення і конфіскацію майна

Росія за допомогою маріонеткових сепаратистських утворень на окупованих територіях Донбасу та анексованого Криму запровадила низку ноу-хау щодо права на власність громадян

Новини України
16:08