Сільський голова вимагав хабар у розмірі майже 1 млн грн. Фото: Інформатор

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За хабар в розмірі 35 тис. дол. (майже 1 млн грн) затримали сільського голову однієї із місцевих рад у Житомирській області.

Затримання відбулося 26 березня під час одержання другої частини хабара — 30 тис. дол. Раніше посадовець вже отримав 5 тис. дол. Незаконно здобуті корупціонером гроші поліцейські вилучили під час обшуків. Про це 27 березня повідомила прес-служба Головного управління Національної поліції в Житомирській області.

Слідчі встановили, що сільський голова, користуючись розширеними повноваженнями, організував незаконну схему заробітку. Встановлено, що за вирішення земельного питання посадовець вимагав від представника фермерського господарства хабар в сумі 35 тис. грн. За ці гроші пообіцяв вирішити питання з передачі в оренду 116 га невитребуваних земельних часток (паїв).

Наразі правоохоронці вирішують питання щодо повідомлення посадовцю про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368 (одержання хабара) Кримінального кодексу України та орання запобіжного заходу.

Нагадаємо, у Вінниці за хабар затримали посадовця одного з відділів Головного управління обласної поліції. Правоохоронець вимагав від місцевого мешканця хабар у сумі 10 тис. грн, за ці гроші обіцяв не притягувати громадянина до кримінальної відповідальності за продаж наркотиків.