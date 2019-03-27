Сельский голова требовал взятку в размере почти 1 млн грн. Фото: Информатор

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За взятку в размере 35 тыс. дол. (почти 1 млн грн) задержали сельского голову одного из местных советов в Житомирской области.

Задержание произошло 26 марта во время получения второй части взятки — 30 тыс. долл. Ранее чиновник уже получил 5 тыс. долл. Незаконно добытые коррупционером деньги полицейские изъяли во время обысков. Об этом 27 марта сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Житомирской области.

Следователи установили, что сельский голова, пользуясь расширенными полномочиями, организовал незаконную схему заработка. Установлено, что за решение земельного вопроса чиновник требовал от представителя фермерского хозяйства взятку в сумме 35 тыс. грн. За эти деньги пообещал решить вопрос по передаче в аренду 116 га невостребованных земельных участков (паев).

Сейчас правоохранители решают вопрос касательно сообщения чиновнику о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368 (получение взятки) Уголовного кодекса Украины и избрания меры пресечения.

Напомним, в Виннице за взятку задержали чиновника одного из отделов Главного управления областной полиции. Правоохранитель требовал от местного жителя взятку в сумме 10 тыс. грн, за эти деньги обещал не привлекать гражданина к уголовной ответственности за продажу наркотиков.