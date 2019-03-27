Петицию об отмене Brexit отклонило правительство Великобритании

https://racurs.ua/n119926-rekordnuu-peticiu-ob-otmene-brexit-otklonilo-pravitelstvo-velikobritanii.html

Ракурс

Правительство Великобритании не поддержит петицию об отмене Brexit (Брекзит). Правительство Терезы Мэй ответило на требование почти 6 млн граждан королевства непосредственно под текстом петиции.

Требование отменить выход страны из состава Евросоюза по состоянию на 10.00 27 марта поддержали 5 млн 829 тыс. британцев, поэтому правительство было обязано ответить своим гражданам.

«Ракурс» сообщал, что это ходатайство получило самую большую в истории британского парламента поддержку. Ранее рекорд популярности принадлежал петиции о проведении повторного референдума по вопросу Brexit. В 2016 году она собрала 4 млн 150 тыс. подписей.

Правительство Терезы Мэй ответило, что уважает итоги референдума 2016 года и будет работать над тем, чтобы обеспечить максимально удобный выход страны из ЕС.

Ответить на требования петиции обязан также британский парламент. Соответствующее заседание назначено на 1 апреля.

Палата общин 25 марта одобрила провести сегодня серию голосований относительно альтернативных путей выхода Великобритании из Евросоюза. ЕС дал премьер-министру страны время до 12 апреля, чтобы согласовать с парламентом выход из сообщества в соответствии с договором. В противном случае Великобритания выйдет из ЕС без каких-либо соглашений.

В марте в Лондоне состоялись массовые демонстрации, участники которых требовали приостановить процесс выхода страны из Европейского Союза.