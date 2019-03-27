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Ракурс
Петицію про скасування Brexit відхилив уряд Великої Британії

Рекордну петицію про скасування Brexit відхилив уряд Великої Британії

27 бер 2019, 10:31
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Уряд Великої Британії не підтримає петицію про скасування Brexit (Брекзіт). Уряд Терези Мей відповів на вимогу майже 6 млн громадян королівства безпосередньо під текстом петиції.

Вимогу відмінити вихід країни зі складу Євросоюзу станом на 10.00 27 березня підтримали 5 млн 829 тис. британців, тому уряд був зобов’язаний відповісти громадянам.

«Ракурс» повідомляв, що це клопотання отримало найбільшу в історії британського парламента підтримку. Раніше рекорд популярності належав петиції щодо проведення повторного референдуму з питання Brexit. У 2016 році вона зібрала 4 млн 150 тис. підписів.

Уряд Терези Мей відповів, що поважає підсумки референдуму 2016 року і буде працювати над тим, щоб забезпечити максимально зручний вихід країни з ЄС.

Відповісти на вимоги петиції зобов’язаний також британський парламент. Відповідне засідання призначене на 1 квітня.

Палата громад 25 березня ухвалила провести сьогодні серію голосувань щодо альтернативних шляхів виходу Великої Британії з Євросоюзу. ЄС дав прем'єр-міністру країни час до 12 квітня, аби узгодити із парламентом вихід зі спільноти відповідно до договору. В іншому випадку Британія вийде з ЄС без будь-яких угод.

У березні в Лондоні відбулися масові демонстрації, учасники яких вимагали призупинити процес виходу країни із Європейського Союзу.

Джерело: Ракурс


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