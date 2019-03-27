Криза у Венесуелі: Росія перекинула до країни кібервійська

У суботу до Венесуели прибули літаки з російськими кіберфахівцями

https://racurs.ua/ua/n119925-kryza-u-venesueli-rosiya-perekynula-do-krayiny-kiberviyska.html

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У складі групи російських військовослужбовців, перекинутих у ці вихідні до Венесуели, є фахівці з кібербезпеки.

Серед них, зокрема, співробітники з ведення бойових дій у кіберпросторі, повідомляє агентство Reuters з посиланням на американського чиновника, котрий вирішив залишитися анонімним.

У суботу у Венесуели прибули два російські літаки, котрі доставили до країни близько сотні військовослужбовців. Джерело агентства зазначає, що США все ще оцінюють ситуацію. У Вашингтоні вважають, що в складі цієї групи є представники сил спеціального призначення, фахівці з комп’ютерної сфери та інших галузей. Ймовірно, експерти з кібербезпеки допомагатимуть здійснювати нагляд та захист кіберінфраструктури уряду країни.

У Міністерстві закордонних справ Росії у вівторок заявили, що присутність російських військових на території Венесуели регулюється угодою про військово-технічне співробітництво між обома країнами, проте деталей розкривати не стали.

Нагадаємо, лідер венесуельської опозиції Хуан Гуайдо нещодавно заявив, що присутність російських військовослужбовців на території Венесуели порушує конституцію країни.